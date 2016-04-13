Москва, 13 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг аграрного университета им. К.А. Тимирязева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

ru.wikipedia.org Тимирязевская академия

Депутат Госдумы просит президента рассмотреть возможность дать указание правительству РФ принять соответствующие меры, которые не позволят уничтожить уникальные по своим характеристикам селекционную и полевую опытную станции Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева), редчайшую коллекцию растений Мичуринского сада, а также будут способствовать развитию деятельности ведущего сельскохозяйственного ВУЗа страны.

«Изъятие в целях застройки земельного участка, используемого учеными для ведения селекционной работы и подготовки молодых специалистов, уничтожение уникального генофонда растительных культур, создадут серьезные проблемы для развития сельскохозяйственной науки, будут препятствовать качественной подготовке специалистов аграриев и несут в себе угрозу продовольственной безопасности страны», — подчеркивает Миронов.

Ранее 4 марта 2016 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, заочным голосованием решила прекратить право постоянного (бессрочного) пользования РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева земельным участком и передать его Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок от имени Российской Федерации.