Красногорск, 13 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Территориальная схема обращения с отходами, которую власти Подмосковья анонсировали еще в начале 2016 года, может быть разработана совместно с правительством Москвы. Соответствующее соглашение уже готовится к подписанию, сообщает РИАМО со ссылкой на министра экологии Подмосковья Александра Когана.

ИА REGNUM Мусор. Коллаж

По словам министра, столица повернулась к областным властям «лицом», и скоро два региона начнут вместе следить за производством и вывозом отходов на полигоны Подмосковья.

«Мы будем делать совместную территориальную схему обращения с отходами в части переработки этих отходов. Далее мы договорились, что будем делать совместный учет того, сколько производится отходов, куда они вывозятся и какого они класса опасности. Эта работа сейчас идет полным ходом, готовится подписание соглашения», — пояснил Коган.

Он также отметил, что уже сейчас Подмосковье получило доступ к московской электронной системе обращения с отходами, что позволит через месяц получить всю необходимую для создания схемы аналитику.

«Мы видим, как передвигаются мусоровозы, куда они едут. Пока еще мы не имеем полной аналитики, но еще максимум месяц, и мы ее получим. Мы обязательно это будем учитывать в своей территориальной схеме обращения с отходами», — заключил Коган.

Отметим, что по данными областного минэкологии, Москва и область ежегодно образуют более 10 млн тонн отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, по словам Когана, в области появится территориальная схема обращения с отходами, которая будет рассчитана на 10 лет. В схеме будут указаны целевые показатели, а также объемы финансирования и порядок обращения с отходами.