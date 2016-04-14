Москва, 14 апреля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым. Об этом он заявил в ходе прямой линии 14 апреля, отвечая на вопрос жительницы Ялты.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В Крым обязательно приеду, как минимум на несколько дней, в том числе и для отдыха», — сказал Владимир Путин.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в этом году проходит в 14-й раз. Больше всего вопросов касается жилья и коммунально-бытового обслуживания, на втором месте — вопросы труда и заработной платы, а на третьем — вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека.

В 2015 году президент отвечал на вопросы жителей РФ в течение 3 часов 58 минут, зрителями «прямой линии» в прошлом году стали более восьми миллиона человек — на миллион больше, чем годом ранее. Вопросы, которых коснулся Владимир Путин в ходе прямой линии в прошлом году, касались отношений с Украиной, убийства Бориса Немцова, пожаров в Хакасии, проблем малого бизнеса и проблем молочной отрасли, развития экономики и ситуации с рублем.