Москва, 14 апреля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. «Тимирязевку оставят в покое», — заявил президент России Владимир путин в ответ на вопрос о целесообразности изъятия земель у Тимирязевской академии в пользу застройки. Тем не он отметил, что и самой академии надо более рационально подходить к исспользованию земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Совсем недавно, несколько дней назад, мне докладывал ситуацию Андрей Фурсенко. Тимирязевку оставят в покое», — заявил президент.

Он отметил, что, конечно, Москва должна развиваться, нужно место для застройки, но эту ситуацию урегулируют иным образом. «Мы обсудим этот вопрос с правительством, здесь не будет никаких проблем», — пояснил Путин.

Тем не менее он подчеркнул, что и сама академия должна эффективно использовать свои ресурсы.

Напомним, сегодня президент России в четырнадцатый раз проводит «прямую линию» с согражданами. Впервые в прямом эфире он общался с соотечественниками 24 декабря 2001 года. Во время прошлогоднего теледиалога Владимиру Путину за 4 часа удалось ответить на 74 вопроса.