Ереван, 13 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В рамках льготного кредита на $200 млн Армения получит РСЗО «Смерч», реактивные огнемётные системы ТОС-1 «Солнцепёк» и другое современное вооружение. 15 апреля, на ближайшем заседании правительства Армении министр обороны Сейран Оганян представит проект решения о выполнении положений соглашения о кредите на государственный экспорт между правительствами России и Армении.

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Согласно документу, правительство Армении и министерство финансов будут осуществлять контроль выполнения взятых Ереваном обязательств, а министр обороны будет заниматься уточнением списка, цен и объёмов поставляемого вооружения и подписанием соответствующих контрактов с российской стороной. Глава же Центробанка Армении осуществит работы по учёту кредита и заключения соответствующего соглашения с «Внешэкономбанком» РФ до 29 апреля 2016 года.

Согласно данным, опубликованным 18 февраля на официальном интернет-портале правовой информации, Россия выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн. Был приведен и предварительный список закупаемой техники: реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ». Тем не менее, армянская сторона до момента подписания контрактов может внести изменения в этот перечень.

Ранее, 7 апреля, на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, глава правительства Армении Овик Абрамян попросил ускорить заключение контрактов на поставку военной техники по вышеуказанному кредиту.