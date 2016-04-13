Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сделали диаметрально противоположные выводы из отчета о деятельности городского правительства, с которым перед ними 13 апреля выступил губернатор Георгий Полтавченко. Как передает корреспондент ИА REGNUM, одни парламентарии отметили тщательный подход руководителя исполнительной власти к затронутым темам, другие, напротив, сочли, что Полтавченко «не владеет ситуацией» в городе.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко на трибуне Заксобрания Петербурга, 13.04.16

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не согласился с мнением некоторых коллег, что градоначальник сконцентрировался в своей речи только на достижениях и ушел от объективной реальности. «У меня абсолютно не сложилось впечатление, что это был отчет только о каких-то победах», — заметил Макаров. С его точки зрения, Полтавченко затронул крупные городские проблемы, а более острые и злободневные вопросы, в частности, о падении уровня жизни, должны решаться «в оперативном ключе».

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Понравился доклад губернатора и лидеру фракции «Яблоко» Григорию Явлинскому. По его мнению, самым существенным пунктом доклада стала концепция совместного развития Петербурга и Ленобласти, подразумевающая создание Петербургской агломерации, которая будет работать на длительную перспективу развития обоих регионов.

«На половину вопросов, которые у нас были, получен ответ. Отмечаем, что в этот раз доклад губернатора существенно отличается в положительную сторону. Он более подробный, более тщательный, задевающий перспективные вопросы развития города», — заявил Явлинский. Тем не менее, из 14-ти вопросов, которые его фракция задавала градоначальнику, устно он ответил лишь на пять. Согласно регламенту, на остальные Полтавченко ответит в письменном виде.

Явлинского до сих пор интересует процесс формирования городского бюджета, стратегического планирования, вопрос анонимности так называемой депутатской поправки в бюджет и ее расходования. В частности, закон о совершенствовании бюджетного процесса, ликвидирующий депутатские поправки, на которых, считает Явлинский, его коллеги делают «неплохой доход», застрял на этапе второго чтения и был перенесен на осень, когда в Мариинском дворце будут заседать уже другие люди.

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«На эти вопросы мы ответов так и не услышали. Хотя мы их считаем самыми главными. Не работает комиссия по рационализации расходов бюджета, которая губернатором создана, но ни разу и не собралась», — заметил Явлинский.

Его бывшему однопартийцу, ныне независимому депутату Максиму Резнику, в свою очередь, показалось, что доклад Полтавченко был настолько позитивным, будто он и остальные петербуржцы «живут в разных городах». «Но это нормально, к сожалению, обычный синдром для системы вертикали власти, которая построена. Чиновники ведут себя по принципу «как бы не стать тем гонцом, который приносит дурную весть». По всей видимости, губернатор действительно не владеет ситуацией, что подтверждает и ответ на вопрос по Парку 300-летия Петербурга», — сообщил Резник.

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Он имеет в виду конфликт, разгоревшийся вокруг территории парка, которую собирается частично застроить ПАО «Газпром». Инвесторам уже предоставили 13,7 га, ожидается, что это принесет в бюджет 254 млн рублей. На территории парка уже существуют аквапарк и ТРЦ «Питерлэнд», вскоре там появятся два апарт-отеля и школа боевых искусств. Георгий Полтавченко в ходе доклада заявил, что часть территории парка изначально предполагалось отдать под индустрию развлечений. «Под озеленение планировалось 30 га», — сказал губернатор.

Но, по мнению Резника, ссылка на «давнишнее решение, связанное с вице-губернатором Малышевым, говорит о том, что губернатор не обладает всей полнотой информации». Депутат напомнил, что более 90 тыс. горожан подписались за сохранение зеленой зоны парка 300-летия.

«Всё, что делается в ущерб интересам жителей, игнорируя мнение тысяч петербуржцев, и в интересах «Газпрома», всё это происходит в нарушение тех самых решений, принятых много лет назад. И, главное, что это происходит в нарушение закона», — добавил Резник. По его словам, все «зеленые» нормативы Приморского района состоят из «фантастических цифр», в частности, в так называемые зеленые насаждения включена не только песчаная прибрежная полоса, но даже и вода Финского залива.

«Никакой удовлетворенности от доклада мы не испытали, я был разочарован, это был худшее из выступлений губернатора и, кстати, самое длинное», — заключил Резник.