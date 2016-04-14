Москва, 14 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. «Я думаю, что эта тема уже закрыта», — заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос о контроле над СМИ в подаче информации об офшорном скандале, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам президента, об офшорах не было опубликовано никакой конкретики. «Такое ощущение, что ее готовили юристы. Конкретно никого не обвиняют, наводят тень на плетень, — подчеркнул он. — Эти деятели попали пальцем в небо».

Например, что касается приобретения дорогих музыкальных инструментов Ролдугиным, то это уникальные вещи, приобретение которых «понятно всем коллекционерам». «Последний инструмент, который он приобрел, — это 12 млн долларов. Я не знаю, есть ли в стране такие инструменты, — заявил президент. — С такими инструментами ничего нельзя сделать, кроме как порадовать любителей музыки».

«Всяких жуликов прошу успокоиться, потому что на приобретение он (Ролдугин) потратил больше денег, чем у него было, то есть еще и остался должен», — добавил Путин. При этом президент отметил, что известны взятки борзыми щенками, но про взятки виолончелями и скрипками не слышал.

Что касается организаторов данных провокаций, то, по словам Путина, за ними стоят американские финансовые корпорации. «Везде торчат уши заказчиков», — подчеркнул он. «Чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов», — добавил президент.

Напомним, последняя «прямая линия» с президентом России прошла 16 апреля 2015 года. Эфир, длившийся около 4 часов, посмотрели более 8 млн российских граждан старше 18 лет. Глава государства успел ответить на 74 вопроса.