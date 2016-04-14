Путин об «офшорном скандале»: «Всяких жуликов прошу успокоиться»
Москва, 14 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. «Я думаю, что эта тема уже закрыта», — заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос о контроле над СМИ в подаче информации об офшорном скандале, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам президента, об офшорах не было опубликовано никакой конкретики. «Такое ощущение, что ее готовили юристы. Конкретно никого не обвиняют, наводят тень на плетень, — подчеркнул он. — Эти деятели попали пальцем в небо».
Например, что касается приобретения дорогих музыкальных инструментов Ролдугиным, то это уникальные вещи, приобретение которых «понятно всем коллекционерам». «Последний инструмент, который он приобрел, — это 12 млн долларов. Я не знаю, есть ли в стране такие инструменты, — заявил президент. — С такими инструментами ничего нельзя сделать, кроме как порадовать любителей музыки».
«Всяких жуликов прошу успокоиться, потому что на приобретение он (Ролдугин) потратил больше денег, чем у него было, то есть еще и остался должен», — добавил Путин. При этом президент отметил, что известны взятки борзыми щенками, но про взятки виолончелями и скрипками не слышал.
Что касается организаторов данных провокаций, то, по словам Путина, за ними стоят американские финансовые корпорации. «Везде торчат уши заказчиков», — подчеркнул он. «Чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов», — добавил президент.
Напомним, последняя «прямая линия» с президентом России прошла 16 апреля 2015 года. Эфир, длившийся около 4 часов, посмотрели более 8 млн российских граждан старше 18 лет. Глава государства успел ответить на 74 вопроса.