Москва, 14 апреля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. «Я своей жизнью доволен. У меня все хорошо», — заявил 14 апреля в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Таким образом он ответил на вопрос о своей личной жизни. Однако президент не стал называть имя новой первой леди.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит прямая линия, в ходе которой президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы жителей России.

Прямая линия президента стала уже традиционной и проводится в 14-й раз.

В 2015 году Путин отвечал на вопросы Россиян почти 4 часа. За это время он успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных, так и общероссийских проблем.