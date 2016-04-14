Москва, 14 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Надзорные органы, осуществляющие проверки коммерческого сектора, при обнаружении нарушений сначала будут выдавать предписания, и только потом — наказывать. Об этом заявил сегодня, 14 апреля, президент РФ в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам главы государства, он издал соответствующее поручение, и изменения в ближайшее время будут внесены в нормативную базу.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит традиционную «Прямую линию», во время которой в прямом эфире отвечает на вопросы жителей страны. Последняя «прямая линия» с президентом прошла 16 апреля 2015 года. Эфир, длившийся около 4 часов, посмотрели более 8 млн российских граждан старше 18 лет. Глава государства успел ответить на 74 вопроса.