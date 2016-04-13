Барнаул, 13 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Все реки Алтайского края освободились ото льда: колебание уровней воды в них не достигает критических отметок, подтоплений населенных пунктов не зафиксировано. Об этом сегодня, 13 апреля, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

коллаж Паводок на Алтае

Вместе с тем, по данным спасателей, из-за выпавших осадков зафиксирован небольшой прирост на реках Бия и Чумыш. «При этом уровень воды в населенных пунктах, расположенных на их берегах, остаётся значительно ниже критической отметки, а в отдельных местах достиг лишь половины от показателей, при которых река выходит из берегов, подтапливая низменные участки местности», — отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Алтайского ЦГМС, в связи с прошедшими обильными осадками в виде дождя в горах Республики Алтай и на территории Алтайского края, сохраняется вероятность превышение критических отметок на водных объектах края и возможность подтопления приусадебных участков и жилых домов, расположенных в низменных участках местности. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Заринском, Каменском, Красногорском, Краснощековский, Солонешенском, Хабарском, Шелаболихинском, Тальменском.

Как уже сообщало ИА, первая волна паводка, начавшаяся в Алтайском крае на две недели раньше, почти миновала. Предпринятые меры исключили особые поводы для беспокойств. Тем не менее, подтопления территорий еще возможны.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, для чего на территории муниципальных образований работают оперативные группы ведомства и территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края.

В Алтайском крае риску подтопления подвержено 49 муниципальных образований, в состав которых входит 204 населенных пункта, — сообщил недавно первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Для оценки готовности региона к происшествиям природного характера на Алтай приезжала межведомственная комиссия Сибирского федерального округа. В результате трехдневной работы эта комиссия дала положительную оценку.

Всего для проведения противопаводковых мероприятий и мониторинга паводковой обстановки за последние сутки привлекался 51 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и 6 единиц техники.

Оперативные группы в работе активно используют беспилотные летательные аппараты.