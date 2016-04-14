Москва, 14 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Власти занимаются проблемой малого бизнеса постоянно. Но такой у нас менталитет, особенно у чиновничества, если он на чём-то стоит, то старается максимально использовать свое статусное положение и обеспечить ренту, сказал Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос — когда малый бизнес перестанет быть «дойной коровой».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Но всё-таки после введения правила, согласно которому все проверки должны быть согласованы с Генпрокуратурой, количество проверок малого бизнеса сократилось на треть. А из сделанных заявок прокуратура не подтверждает 50% проверок», — подчеркнул президент.

«Работа будет продолжена. Также вместе с предпринимательским сообществом мы будем искать дополнительные средства и внедрять их в создание благоприятного делового климата. С малым бизнесом нужно работать и искать те точки, которые вызывают постоянную озабоченность. Будем вместе работать», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства в прямом эфире отвечает на поступившие к нему вопросы жителей России. «Прямые линии» с Владимиром Путиным проводятся с 2001 года, и они стали традиционным форматом общения президента с народом.

В прошлом году передача длилась 3 часа 57 минут, Путин ответил на 74 вопроса. На этот раз от жителей страны поступило более 2 млн вопросов.