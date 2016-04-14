Москва, 14 апреля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день резервы Центробанка вернулись к уровню двухгодичной давности. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Резервы Центрального Банка вернулись на уровень начала 2014 года — они составили 387 млрд долларов. Резервные фонды правительства, а их два, уменьшились, но незначительно — 50 млрд долларов и 71 млрд долларов. Это 10,5% ВВП страны», — сказал Путин.

По его словам, если не пополнять резервные фонды, «мы сохраним их ещё в течение четырёх месяцев». Глава государства напомнил, что в минувшем году спад ВВП составил 3,7%, в этом году, по его данным, спад сохранится, «но мы-то планируем рост экономики в 2017 году. То есть можно никому не работать четыре месяца — и всё будет нормально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 апреля, президент Владимир Путин проводит традиционную «Прямую линию», во время которой в прямом эфире отвечает на вопросы сограждан. Такие «прямые линии» проходят с 2001 года. В прошлом году глава государства ответил на 74 вопроса, эфир длился четыре часа. На нынешнюю «Прямую линию» поступило более 2 млн вопросов.