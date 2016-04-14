Москва, 14 апреля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Революционные события начала 90-х годов подняли на поверхность очень ярких людей, которые имеют позицию и могут повести за собой. Об этом заявил сегодня, 14 апреля, президент РФ в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос о несменяемости в списке политических партий, представители которых стабильно избираются в Государственную думу РФ. «В странах развитой демократии — США, Германии, Франции — та же чехарда, две партии наверху», — напомнил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«У КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» есть своя идеология, — напомнил Путин. — У «Единой России» — консервативная платформа, партия проводит государственный корабль, выбирая приемлемые варианты для большинства граждан». «Это не значит, что нет расширяющегося списка политических партий, — подчеркнул президент. — На порядок изменилось число партий, допущенных к региональным и федеральным выборам. Вопрос в том, чтобы они показали избирателям, каковы их цели и как они хотят их добиться».

Напомним, сегодня, 14 апреля, в 14-й раз проводится «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент отвечает на поступившие к нему вопросы от жителей страны. Подобные «прямые линии» проводятся ежегодно. В 2015 году Путина за четыре часа ответил более, чем на 70 вопросов. На этот раз президенту поступило более 2 млн вопросов.