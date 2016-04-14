Омск, 14 апреля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным первым в прямом эфире прозвучал вопрос об ужасном состоянии дорог в Омске.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По мнению омички, задававшей видеовопрос президенту, главная проблема в городе — это дороги: «Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии — яма на яме. У нас машины ломаются, колеса отваливаются, власть никак не реагируют на наши проблемы, просьбы. Мы устраиваем акции, петиции, мимо все проходит. У нас нет ни дорог для граждан, ни велодорожек, вырубаются деревья, грязь. Это центр города, вот метро долгожданное, которое ждет весь город, которое просто не строится. Нам говорят, что когда-нибудь оно построится. Владимир Владимирович, у города Омска предстоит скоро 300-летие, это знаменательная дата, все граждане надеются, что хотя бы к этому празднику наш город будет благоухать, с дорогами, в зелени, о чем мы очень просим».

Как отметил президент, дорожная проблема действительно в последнее время «обострилась», несмотря на то, что «некоторое время назад мы создали региональные дорожные фонды и направляем туда значительное количество ресурсов».

«Действительно, в этом году очень много вопросов по состоянию дорог. И, видимо, не случайно. Когда я увидел структуру вопросов, и что дорожная тема занимает там очень большое, значительное место, обеспокоенность у людей большая, и не только в Омской области, в Омске, но и в других регионах Российской Федерации, посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды. И выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много средств уходит нецелевым образом на решение других задач. И в этой связи мы с правительством еще подумаем, но я считаю, что надо будет, первое, окрасить расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда возражали руководители регионов Российской Федерации. Потому что это было для них и является до сих пор определенным загашником, что ли, из которого можно взять средства на другие цели, потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы они шли именно на дорожное строительство, или на капитальный ремонт, тем более что на капитальный ремонт из дорожных фондов расходуется не больше чем 10% сегодня», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в этом году принято решение увеличить акцизы на моторное топливо на два рубля. По его словам, изначально планировалось, что все эти деньги пойдут как раз в региональные дорожные фонды. Однако стало известно, что Минфин «в силу известных сложностей с бюджетом» планирует забрать эти 2 рубля в федеральный бюджет. «Думаю, что здесь нужно найти компромисс, и как минимум 1 рубль все-таки оставить в дорожных фондах регионов Российской Федерации. Это примерно около 40 миллиардов рублей, и в целом это, надеюсь, повлияет на качество дорог», — отметил президент.

«Что касается Омска, конечно, нужно к 300-летию привести город в порядок, и тем более дорожную сеть. Для этого необходимо и в регионах Российской Федерации переходить на то, что сейчас делается на федеральном уровне. Имеются в виду так называемые контракты полного цикла: от строительства дорог до их обслуживания и ремонта. Так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально. Для начала, наверное, такие меры нужно принять, думаю, что в ближайшее время мы это и сделаем», — подытожил президент.

Напомним, в последнее время омичи все чаще жалуются на ужасное состояние дорог в областном центре. В связи с этим в городе даже проходят акции протеста. Городские власти признают эту проблему и утверждают, что работы ведутся в круглосуточном режиме, однако ресурсов не хватает. В облправительстве ИА REGNUM сообщили, что на ремонт городских дорог в этом году выделили 1 млрд рублей, из них более 643 млн после всех ступеней отбора уже отправлено в городской бюджет. Однако дороги в Омске начнут ремонтировать не раньше мая, после всех конкурсных процедур.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 апреля проходит «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Эта форма общения президента с народом стала уже традиционной и проводится уже в 14-й раз. В прошлом году глава государства за 3 часа 57 минут ответил на 74 вопроса. На эту линию поступило более 2 млн вопросов.