Москва, 14 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В этом году очень много вопросов, поступивших на «Прямую линию», связаны с плохим состояние дорог, отметил президент Владимир Путин. «Ситуация в этой сфере обострилась несмотря на то, что мы создали дорожные фонды, направляем туда ресурсы», — сказал он.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Выяснилось, что в дорожных фондах средств немало, но много уходит на решение других задач, — продолжил Путин. — Нужно сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство и капитальный ремонт. Принято решение увеличить акцизы на моторное топливо на два рубля. Мы изначально планировали, что эти два рубля пойдут на дорожные фонды, но Минфин из-за известных сложностей бюджета намерен забрать эти деньги в Федеральный бюджет. Думаю, нужно найти некоторый компромисс».

Отметим, сегодня проходит «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства отвечает на вопросы жителей страны, поступившие ему из различных регионов страны. Проводится в 14-й раз, в прошлом году президент ответил на 74 вопроса в течение почти четырех часов.