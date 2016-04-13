Москва, 13 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Целью «плана Б» ЦРУ и спецслужб стран — союзников Вашингтона на случай срыва перемирия в Сирии является поставка сирийской оппозиции средств ПВО, в том числе зенитных орудий, пишет Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Предварительные гарантии от ЦРУ получены, однако список конкретных систем Вашингтон еще не утвердил. Вооружение будет поставляться только отрядам, «прошедшим проверку», оно поможет им «осуществлять атаки против авиации сирийского режима и его артиллерийских позиций».

Заместитель главного редактора по новостям из-за рубежа ИА REGNUM Игорь Павловский считает, что решение США вооружить сирийскую оппозицию современными военными разработками является психологическим давлением:

«Реальная поставка мало возможна. Ибо риск атаки российских самолетов многократно возрастает».

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов напомнил о ведущемся сотрудничестве по вопросу регулирования сирийского кризиса между руководством России, США, Сирии, а также представителями конструктивной сирийской оппозиции. Однако, по мнению эксперта, если же США намереваются поддерживать поставками нового вооружения неконструктивную оппозицию, то это будет однозначно способствовать срыву процесса по политико-дипломатическому регулирования сирийского кризиса:

«Часть сирийской оппозиции, если не большая часть, поддержала Женевский процесс по политике дипломатического регулирования сирийского кризиса, сотрудничает с официальным Дамаском в борьбе против ИГИЛ. Кстати говоря, и российские ВКС, и российское командование, которые присутствуют в Сирии, ведут активный диалог с сирийской оппозицией на политических условиях, что в будущем лидеры этой конструктивной политической оппозиции могут быть представлены в коалиционном правительстве.

Учитывая, что условия перемирия в Сирии были согласованы между Россией и США, вопрос об оказании помощи сирийской оппозиции средствами США должен определяться политической ориентацией той оппозиции, которая настроена на конструктивный диалог. Именно так и должно восприниматься сообщение США о сотрудничестве с силами сирийской оппозиции. Если только Вашингтон решил оказывать поддержку вооружениями силам так называемой неконструктивной оппозиции, то это нарушение условий перемирия, грозящее срывом политики дипломатического процесса по сирийскому регулированию. Дальнейший ход событий покажет истинную цель политики США на этом направлении».