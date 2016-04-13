Красногорск, 13 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Подмосковные аграрии теряют около миллиарда рублей из-за неправильного хранения овощей. Использование современных технологий хранения распространяется лишь на 20−30% овощей, несмотря на действующие в области картофеле‑ и овощехранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поль Сезанн. Яблоки, персики, груши и виноград. 1899

По словам министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, областные аграрии теряют около 400 миллионов рублей из-за неправильного хранения картофеля и около полумиллиарда рублей на овощах.

«Мы постарались посчитать на примере Московской области, сколько мы можем потерять только за счет того, что мы неправильно храним. Цифры в настоящий момент по картофелю составляют около 400 миллионов рублей, по овощам больше полумиллиарда рублей. Таким образом, только на территории Подмосковья производители теряют свыше 1 миллиарда рублей на неправильном хранении овощей», — пояснил Буцаев.

На сегодняшний день, как заверил министр, в Подмосковье действуют 205 картофелехранилищ и 119 овощехранилищ, в которых может храниться 338 тысяч тонн картофеля и 206 тысяч тонн овощей. Тем не менее с использованием современных технологий хранится лишь около 17% картофеля и 28% овощей.

Напомним, 13 апреля в подмосковном Красногорске открылся II Международный аграрный форум овощных культур «ОвощКульт». Встреча представителей власти и областных фермеров, проходящая в рамках форума, продлится до 14 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как ранее заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко, к концу 2017 года регион намерен ввести в эксплуатацию более 100 гектаров теплиц с огурцами, помидорами и салатом. Ежегодно планируется производить более 60 тысяч тонн овощей, что позволит полностью обеспечить жителей подмосковными овощами.