Бишкек, 13 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии поддержали кандидатуру Сооронбая Жээнбекова и утвердили его на должность премьер-министра Киргизской Республики. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

president.kg Сооронбай Жээнбеков

Также парламентарии утвердили структуру и состав Кабинета министров, назначив: первым вице-премьер-министром — Мухамметкалыя Абулгазиева, вице-премьер-министрами — Олега Панкратова и Гульмиру Кудайбердиеву, главой МИД — Эрлана Абдылдаева, главой МВД — Мелиса Турганбаева, главой МЧС — Кубатбека Боронова, главой Минздрава — Талантбека Батыралиева, главой Минюста — Жылдыз Мамбеталиеву, главой Минфина — Адылбека Касымалиева, министром экономики — Арзыбека Кожошева, министром сельского хозяйства и мелиорации — Турдуназира Бекбоева, министром транспорта и коммуникаций — Замирбека Айдарова, министром образования и науки — Эльвиру Сариеву, министром культуры, информации и туризма — Алтынбека Максутова, министром труда и социального развития — Кудайбергена Базарбаева, а также руководителем Аппарата правительства — Акылбека Осмоналиева.

Справка ИА REGNUM :

Жээнбеков Сооронбай Шарипович родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Ошской области Киргизской ССР. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт им. Скрябина по специальности зооинженер. С 1976 по 1977 год — учитель в школе им. Ленина. С 1983 по 1988 год — главный зоотехник совхоза «Совет». С 1988 по 1989 год — инструктор районного комитета Коммунистической партии. С 1989 по 1991 год — секретарь парткома совхоза им. Ульянова. С 1991 по 1993 год — директор совхоза им. Ульянова. С 1993 по 1996 год — председатель правления колхоза «Кашка-Жол». С 1996 по 1997 год — зампредседателя Комитета по аграрным вопросам парламента Киргизии. С 1997 по 2000 год — председатель парламентского Комитета по аграрным вопросам. С 2000 по 2005 год — заместитель спикера парламента Киргизии. С 2005 по 2007 год — депутат парламента Киргизии. В 2007 году — министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии. С 2010 по 2015 год — полномочный представитель правительства в Ошской области. С 2015 по 2016 год — директор Государственной кадровой службы Киргизии. С 24 марта 2016 года по настоящий момент — первый заместитель руководителя Аппарата президента Киргизии.