Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в парке Революции демонтировали ранее установленные металлоконструкции будущего колеса обозрения. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы и прикрепили к записи фотографии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

agrocomgroup.ru Проект колеса обозрения

Пользователи всемирной паутины уже успели высказать свои предположения, куда все делось.

«Металл после проведения экспертизы оказался не тех характеристик, что требуется для безопасной эксплуатации аттракциона. Проще говоря, производитель металлоконструкций крупно попал на деньги, и обязан поставить как новую конструкцию, так и возместить «упущенную» прибыль», — написал Клим Зенин.

Но, как оказалось, дело в том, что поставщик металлоконструкции из Германии предоставил не все составляющие. «Установленные ранее «спицы» убрали, поскольку нас подвел поставщик — компания из Германии. Они должны были, по договору, предоставить комплектующие, без которых «спицы» не могут долго стоять во избежание повреждения. Но компания не выполнила свои обязательства. То ли они их еще вовсе не сделали, то ли какие-то другие проблемы возникли, но этих деталей мы не получили», — цитирует «Комсомольская правда» официального представителя ГК «Агроком», которая занимается строительством аттракциона, Татьяну Гордину.

В связи с этим строительство аттракциона в парке Революции затягивается, но на какой срок, не уточняется.

Напомним, что ранее информировалось о том, что на аттракционе можно будет прокатиться уже в мае текущего года. Колесо обозрения поднимет посетителей на высоту 65 метров и станет третьим по величине в России. 30 кабинок будут закрытыми, что позволит сделать аттракцион круглогодичным. Подъемники, согласно проекту, будут оснащены комфортными сидениями и столиками, из них четыре кабинки будут VIP-класса. Одну кабинку сделают доступной для маломобильных групп населения.