Киев, 13 апреля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Печерский суд города Киева дал разрешение на арест главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Королевство кривых зеркал». реж. Александр Роу. 1963. СССР Король Йагупоп 77-й

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту завладения путем злоупотребления служебным положением должностными лицами незаконно созданного органа — «Совета министров Республики Крым» и передачи в собственность Российской Федерации имущества, принадлежащего Государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек», — говорится в сообщении.

При этом прокуратура АР Крым сообщает о подозрении в совершении Аксеновым преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Киевский суд разрешил задержать Аксенова «с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей».

Также постановлением Оболонского районного суда г. Киева наложен арест на имущество ГПУ «Международный детский центр «Артек».