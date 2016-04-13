Буэнос-Айрес, 13 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Сотни аргентинцев разбили лагеря в различных точках столицы страны в поддержку бывшего президента Кристины Киршнер, которой официально предъявлено обвинение в отмывании денег. Запланированы три больших шествия сторонников экс-президента. По мнению Оскара Наталича, директора Центра экономических и социальных исследований, «это и другие дела направлены на то, чтобы нанести вред киршнеризму. Очевидно, что противники социальных реформ хотят видеть Кристину арестованной. То же самое они хотят сделать в Бразилии с Дилмой Руссефф и Луисом Инасиу Лула да Силва и попытаются сделать это в Венесуэле». «Существует мобилизация по всей стране, люди приезжают из провинций на своих автомобилях, очень трудно остановить их», — заявила депутат партии «Фронт за победу» Юлиана Ди Туллио, сообщает TeleSur.

Jose Francisco Del Valle Mojica Воин

Обвинение в причастности к отмыванию денег официально предъявлено на прошлой неделе экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Напомним, что в декабре 2015 года новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что экс-глава страны Кристина Киршнер не является неподсудной. «И необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — цитирует президента Clarin.