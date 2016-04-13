Москва, 13 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Долгосрочное влияние международных договоренностей на средний уровень нефтяных цен будет минимальным. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско, комментируя последствия для рынка от международных договоренностей по заморозке добычи нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если говорить о долгосрочном влиянии ожидаемых договоренностей на средний уровень цен в 2016 году, то, на мой взгляд, оно будет минимальным. Нет никаких убедительных доказательств, что соглашение о заморозке позволит существенно ускорить достижение баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей», — отмечает эксперт.

По мнению Краско, в долгосрочной перспективе доллар будет расти, а цены на нефть останутся низкими. «Я по-прежнему придерживаюсь прогноза, что средняя цена нефти в 2016 году будет составлять 37−38 долларов за баррель. Я думаю, что даже если после встречи в Дохе мы увидим кратковременную эйфорию и рост цен на нефть, то она быстро пройдет, и цены упадут, причем существенно. Доллар, соответственно, вырастет и вернется в район 70 рублей. Так что притока нефтедолларов в российский бюджет я от встречи в Дохе не ожидаю», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что 17 апреля в Дохе (Катар) должен пройти ключевой раунд консультаций крупнейших нефтедобывающих стран по вопросу заморозки добычи нефти на уровне начала 2016 года. Ожидается, что эта мера стабилизирует мировые цены на нефть.