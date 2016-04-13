Ярославль, 13 апреля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля на очередном заседании предложили уволить директора МУП «Волна», предприятия, объединяющего городские бани, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По причине убыточности мэрия Ярославля намерена продать ряд объектов МУПа, в том числе здание городской муниципальной бани № 13, построенной в 2007 году. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 апреля жители Ярославля, возмущенные этим решением, собрались на акцию протеста.

На заседании муниципалитета 13 апреля заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин подтвердил намерение выставить баню на торги, отметив, что мэрия лишь выполняет соответствующее решение муниципалитета. Заммэра сказхал, что один раз баня уже была выставлена на аукцион, но желающих купить ее не нашлось.

«В городе 198 бань, из них 13 муниципальных», — отметил Игорь Блохин, комментируя информацию о недовольстве местных жителей происходящим.

Однако депутат Вера Никольская обратила внимание коллег на то, что отчасти в убыточности муниципальных бань виноват директор МУП «Волна» Александр Алексеев.

«Чтобы сегодня бани заработали, Алексеева необходимо уволить. Сегодня он доводит все бани до преднамеренного банкротства. Закрывает на 4−5 месяцев, не согласовав ни с кем, сдает помещения и площади коммерческим структурам. В 13-й бане куча площадей сдана в аренду, и уже благодаря этой деятельности должна быть неплохая прибыль. Надо проверить, в чей карман они идет. Продать мы всегда успеем, а вот Алексеева убрать оттуда надо немедленно», — заявила Вера Никольская.

Она подчеркнула, что уже сейчас муниципальные бани могут предоставлять населению и городу необходимые услуги, которые обязательно будут востребованы. Например, ни в одном таком учреждении нет услуги обработки белья, что было бы актуально для людей, которые не имеют стиральных машин и вынуждены стирать руками.

«У нас сегодня нет даже отделения, где можно помыть бомжей. А это действительно проблема — эти люди не получают санитарно-гигиенической обработки, но при этом ездят в транспорте, ходят в магазины, являясь разносчиками заболеваний. Надо решать эти вопросы», — призвала Никольская.