Киев, 13 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, стало известно, что в феврале — марте этого года две новые компании начали поставки газа из Европы на Украину. Речь идет о латвийской Vertex Capital Sia и польской Enteneo Energy Traiding Sp.z. Об этом накануне сообщила EnergyNews со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

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Как пишет издание, обе компании поставляют около 1 млн кубометров природного газа на Украину. Латвийская Vertex Capital Sia осуществляет поставки для киевского «Экотехсервис» через Венгрию. Вторая компания поставляет газ через польскую территорию.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии для корреспондента ИА REGNUM объяснил, почему Украина, теша себя иллюзией об освобождении от энергозависимости от РФ, по-прежнему продолжает импортировать российский газ.

«Газпром» не поставляет газ на Украину уже примерно с середины ноября. Прямых поставок по контракту нет, но, тем не менее, весь импорт, который происходит на Украину, так или иначе — российский газ», — заявил эксперт.

Он обратил внимание на то, что поставки в любом случае предполагают реимпорт природного газа из России, который пошел транзитом через украинскую территорию:

«Чтобы эти объемы можно было поставить на рынок Украины, европейские компании должны взять больше российского газа. Принципиально ничего не меняется. Какие-то трейдеры, дополнительные к тем, что уже работали, будут пытаться зарабатывать на возможностях, которые предоставляет нам теперь украинское законодательство», — подытожил Гривач.

ИА REGNUM напоминает, что 25 ноября Россия прекратила прямые поставки газа на Украину. В государственной газовой корпорации «Газпром» сообщили, что Украина исчерпала все объемы, которые были ранее оплачены, за новые поставки Киев не платил, в связи с чем поставки прекратились.

«Таким образом, поставки прекращаются до поступления от украинской компании новых платежей», — проинформировал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсения Яценюк (теперь уже экс-премьер) решил представить это событие по-иному: он заявил, что украинская сторона гордо отказалась покупать российский газ, так предлагаемый Москвой. Причем Яценюк добавил, что Украину недооценивают как надежного покупателя.

«Правительством принято решение поручить «Нафтогазу» остановить приобретение российского газа. А то они что-то перепутали. Это не они нам не поставляют газ, это мы у них не покупаем», — сказал глава правительства.

Газ может быть предоставлен только по предоплате, согласно договоренностям сторон. Поэтому с 25 ноября Украина имеет прямое отношение к российскому газу как страна-транзитер, однако в хранилище украинской стороны голубое топливо из РФ не поставляется.