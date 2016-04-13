Барнаул, 13 апреля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Инициативы по созданию «безуглеродной зоны» в Восточной Сибири должны быть обдуманными и планомерными. Недопустимо создавать дополнительные угрозы для жизнеобеспечения населения и экономики, — так считает губернатор Алтайского края Александр Карлин. Свое мнение он озвучил журналистам в ходе состоявшегося накануне «Медиалога». Подробности сообщает сегодня, 13 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

официальный сайт Алтайского края Губернатор Александр Карлин: инициатива, предполагающая отказ от использования угольной генерации, не должна создавать дополнительных угроз

«Весь мир озабочен проблемой окружающей природной среды: активно обсуждается тема, связанная с глобальным потеплением и ее следствием — климатическими изменениями. Вопрос очень серьезный, но мы должны понимать и другое: в таких темах какие-то одномоментные решения в принципе невозможны. Исходя из сложившейся структуры нашей региональной энергетики, невозможно в одночасье — завтра или послезавтра — отказаться от угольной генерации. Я имею в виду и тепловую составляющую и генерирование электроэнергии. Для того, чтобы отказаться, — нужно иметь замену. Нельзя просто сказать, что мы обнуляем станции и отказываемся от угольной генерации. А что дальше?», — задается вопросом глава региона.

В пример возможного развития ситуации он призвал вспомнить технологический сбой в работе одной из барнаульских ТЭЦ годичной давности. «Помните, как вы все перепугались, когда по техническим причинам была остановлена работа генераторов и теплоагрегатов? Никто не говорил: давайте откажемся от угольной генерации в эти часы. Поэтому этот вопрос очень серьезный», — подчеркнул губернатор Александр Карлин. Он также напомнил, что в Алтайском крае активно ведется газификация.

«Ежегодно более 100 котельных мы переводим на газ. Делаем это планомерно и последовательно. Стараемся развивать и нетрадиционные источники энергии. Достаточно эффективно на протяжении последних четырех лет реализовывали программу тепло‑ и энергосбережения. Вложение более 1 миллиарда рублей позволило на 20 процентов сократить энергопотребление по отдельным составляющим в бюджетной сфере», — отметил губернатор.

Именно экономию он считает одном из путей решения экологических проблем. «Нужно научиться экономить: энергию, тепло, воду, электричество. Все виды энергии», — подчеркнул глава Алтайского края. Также он дал понять, что и экономия бюджетных средств играет немаловажную роль в этом вопросе.

«Мы не должны забывать, что Кузбасс все же рядом, он значительно ближе, чем месторождения угля и нефти для Алтайского края. Есть определенные логистические моменты, которые тоже играют здесь свою роль», — напомнил Александр Карлин.

А вопросах продвижения «безуглеродной зоны» он призвал всех быть реалистами. «Приоритеты понятны, но движение должно быть планомерным, обдуманным. Это движение не должно создавать дополнительных угроз для жизнеобеспечения и населения и экономики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект создания «безуглеродной зоны» в Восточной Сибири предполагает отказ от угольной генерации в пользу гидро-, газовой и атомной генерации. Инициируется также введение «углеродного налога» в России в размере от 15 долларов на тонну выбросов CO2. Предложение было озвучено на Парижской климатической конференции и Красноярском экономическом форуме и уже спланировано к исполнению Правительством РФ.

В марте 2016 года на экологическом форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», проведенном ИА REGNUM, ряд экспертов пришли к мнению о необходимости выхода России из участия в Монреальском и Киотском климатических процессах.

Говорилось и о том, что действия российских руководителей и экспертов во главе с министром природных ресурсов Сергеем Донским и советником президента РФ по проблемам изменения климата Александром Бедрицким «превращает Россию из страны — экологического донора в страну — экологического «паразита» и ставит ее в равные условия с главными мировыми странами-загрязнителями». Речь шла об использовании чиновниками сомнительной методики оценки поглотительной способности бореальных лесов России: она оказалась заниженной в десятки раз. Между тем, экспертное сообщество признает: ограничение на выбросы парниковых газов — это фактически ограничения на использование ископаемых энергоресурсов на территории страны.

Накануне, 12 апреля, энергетики Сибирской генерирующей компании с Ново-Кемеровской ТЭЦ направили обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой тщательного изучения целесообразности предложений о создании в Сибири «безуглеродной зоны» и введения в России «углеродного налога».

«Прикрываясь красивыми лозунгами и преследуя сиюминутные коммерческие интересы, противники угля и угольной генерации не желают видеть принципиальные для сибирских регионов социально-экономические, географические, инфраструктурные факторы. Стремясь перенести ограниченный иностранный опыт в российские реалии, авторы проекта не представляют решения ключевого вопроса: как после закрытия угольных ТЭЦ и ГРЭС будут отапливаться сибирские города зимой?!», — говорится в письме кемеровских энергетиков.