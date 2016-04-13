Ереван, 13 апреля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Члены «Тройки» ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта положить конец насилию, говорится в сообщении на сайте организации по итогам встречи в Берлине.

«В ответ на недавнюю эскалацию нагорно-карабахского конфликта члены «Тройки» ОБСЕ призвали стороны положить конец насилию, строго придерживаться режима прекращения огня, и подчеркнули, что военного решения конфликта быть не может», — отмечается в сообщении.

Первостепенное значение имеют деэскалация конфликта и активизация политического процесса, считают действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прежний председатель — глава МИД Сербии Ивица Дачич и будущий председатель — министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, а также генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, которые и входят в состав «Тройки».

Они также приветствовали совместное заявление Минской группы ОБСЕ от 5 апреля, подчеркнув свою постоянную поддержку усилиям посредников, а также отметив намерение продолжать следить за развитием событий на местах и содействовать политическому процессу.

12 апреля чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер подтвердил информацию о том, что Германия предлагает программу, направленную на урегулирование карабахского конфликта. По его словам, МИД ФРГ ввел в обращение внутренний документ из семи пунктов.

«Программа не предусматривает путей решения конфликта, так как соответствующим мандатом наделены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, однако обозначает несколько основных положений, главным и важнейшим из которых является сохранение режима прекращения огня», — сказал Кислер, воздержавшись представить детали документа. Дипломат также заявил, что не знает, обсуждался ли данный документ с сопредседателями МГ ОБСЕ.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, выступая в Европарламенте с сообщением о ситуации в Нагорном Карабахе, заявила, что Южный Кавказ является ключевым для Европы регионом, обладающим огромным потенциалом, но подрываемым нестабильностью и войной.

«Широкомасштабный конфликт не отвечает ничьим интересам и ни к чему не приведет. Этот конфликт нарушает стабильность стран, их соседей и препятствует сближению с Европейским союзом», — сказала Могерини (цитата по Интерфаксу).

По ее словам, речь идет о большом риске, если быстро не успокоить ситуацию. Эскалация конфликта еще более ясно показала, что у него нет военного решения, необходимо проявлять бдительность и строго придерживаться прекращения огня. Она указала на важность механизма, предложенного ОБСЕ, по оценке нарушения режима прекращения огня и заявила о его поддержке Евросоюзом. ЕС также поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.

«Необходимо политическое решение. И наша политическая цель должна заключаться в том, чтобы обе стороны возобновили переговоры с целью прийти к глобальному урегулированию конфликта», — отметила Могерини.

Но, несмотря на международное посредничество, считает глава европейской дипломатии, решение конфликта находится в руках его сторон, и они должны быть готовы к компромиссу. Помимо прекращения огня и переговоров, необходимо также установить атмосферу, способствующую миру. Должны прекратиться заявления, еще больше усугубляющие обстановку.

«Альтернативой переговорам были бы расширение войны и разрушений», — предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам.

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