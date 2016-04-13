Рига, 13 апреля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Руководители самоуправлений Латгалии (Восточная часть Латвии) пригласили на празднование столетия Латвии Папу Римского Франциска I, сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на информацию полученную в думе Даугавпилса.

ИА REGNUM Визит Папы Римского в Латвию

В приглашении говорится, что в 2015 году исполняется 800 лет с тех пор, как Папа Иннокентий III назвал Ливонию, территорию современной Латвии и Эстонии, «Terra Mariana».

Руководство самоуправлений напомнили, что в Латвии проживает около 430 тыс. католиков, объединенных в 250 общин, и большинство из них в Латгалии. В этом же регионе расположена Аглонская базилика, являющаяся одной из важнейших католических святынь Прибалтики.

Напомним, в 1993 году базилику посетил во время визита в Латвию Папа Иоанн Павел II.