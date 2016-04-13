Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Гуелор Канга в преддверии матча с «Кубанью», который состоится в Краснодаре 17 апреля, объяснил успешное выступление команды в сезоне 2015/16. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

fc-rostov.ru Гуелор Канга в матче с ЦСКА

«Я в «Ростове» не первый год, но мы первый раз находимся наверху турнирной таблицы так долго. Почему? Много работаем, не жалеем себя. Такой подход к делу дал результат. Наш тренер вкладывает в «Ростов» свою душу и искренне переживает за команду. После того, как Бердыев пришел, в команде наладилась дисциплина, а подход к игрокам стал индивидуальным. Видели, как он радуется нашим голам? Это же фантастика!» — отметил футболист.

По его словам, крайне важно для игроков, чтобы команду поддерживали болельщики, так как «они гонят нас вперед, и именно ради них мы выходим на поле».

Напомним, что футболисты «Ростова» сейчас располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. С разницей в одно очко желто-синих опережает дружина Леонида Слуцкого — ЦСКА. Время от времени подопечные Бердыева все-таки вырываются вперед и уже дважды занимали позицию лидера РФПЛ.

Отошли на вторую строчку рейтинга ростовчане по итогам 23-го тура. Забить гол махачкалинскому «Анжи» желто-синие не смогли, игра победителя не выявила. А ЦСКА в этом туре победил «Мордовию» с разгромным счетом 7:1.