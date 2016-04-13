Оренбург, 13 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами, предназначенными для строительства жилья переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

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В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в 2014—2015 годах ООО «Автопортал» заключило с Управлением жилищной политики администрации Оренбурга муниципальные контракты на долевое строительство домов по ул. Турбинной. 10 контрактов общей стоимостью более 118 млн рублей возлагали на застройщика обязанности по возведению квартир для переселенцев из аварийного жилья, шесть контрактов на 52 млн рублей заключили в целях строительства жилья для сирот.

«В силу требований аукционной документации и заключенных договоров застройщик был обязан обеспечить исполнение указанных контрактов предоставлением банковской гарантии либо внесением денежных средств на счет заказчика. После предоставления ООО «Автопортал» банковских гарантий на счет фирмы в качестве аванса по заключенным контрактам перечислили бюджетные средства. Впоследствии выяснилось, что банковские гарантии оказались поддельными», — отметил представитель прокуратуры.

По данным ведомства, при невыполненных обязательствах по строительству многоквартирных домов в 2014—2015 годах со счета фирмы-застройщика снято свыше 22,5 млн рублей, еще около 10,5 млн рублей перечислены на счет сторонней организации и впоследствии обналичены физическими лицами.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, новостройки по ул. Турбинной в ранее попадали в поле зрения прокуратуры. Фирма построила два дома вместо шести. По информации надзорного ведомства, квартиры в этих домах не отвечали санитарным и техническим нормам. Несмотря на это, чиновники подписали акты приема-передачи квартир. Строительство еще четырех домов подрядчик приостановил.

Комментируя сложившуюся ситуацию заместитель главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов заявил, что руководство этой организации явно недооценило свои финансовые и технические возможности.