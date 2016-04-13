Москва, 13 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В России годовая инфляция в марте 2016 года снизилась до 7,3% после 8,1% в феврале. Рост потребительских цен замедлился с 0,3% в феврале до 0,2% в марте. Так, цены на овощи и фрукты в марте снизились по сравнению с февралем на 1,3%, сообщается на сайте регулятора.

ИА REGNUM Рубли

«Сдерживающее влияние на цены на продукты питания оказывали большие объемы предложения на внутреннем рынке продовольствия как результат хорошего урожая прошлого года и развития импортозамещения», — говорится в официальном сообщении.

Между тем уровень инфляционных ожиданий населения остается повышенным, что говорит о сохранении инфляционных рисков. В апреле 2016 года ожидается сохранение темпов роста цен.

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в апреле существенно не изменится, а в мае — июне может временно возрасти. В дальнейшем при отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции возобновится.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%. Годовая инфляция в марте замедлилась до 7,3% с февральских 8,1%. Последний раз инфляция в годовом выражении менее 8% была зафиксирована в РФ в августе 2014 года.