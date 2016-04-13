Москва, 13 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Россия и Евросоюз не смогут вернуться к прежнему полноценному уровню сотрудничества и взаимодействия. Об этом 13 апреля на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

«Business as usual. Его не будет не «пока Россия…», а в принципе», — написала Захарова.

Так она прокомментировала заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерики Могерини, которая заявила о том, что «возвращения к отношениям в режиме «business as usual» не будет, пока Россия не станет уважать свои международные обязательства и международное право».