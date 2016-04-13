Калининград, 13 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Калининграде к 13 годам лишения свободы приговорён гражданин Литвы Евгений Матайтис, признанный виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Дело слушалось в областном суде в закрытом режиме.

Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ Литовский шпион Евгений Матайтис во время задержания

Известно, что Матайтис в своё время служил на Балтийском флоте (дослужился до звания капитан 3-го ранга) и имеет двойное гражданство — российское и литовское. Проживал мужчина в столице Литвы.

Он был задержан в июне 2015 года в приграничном с Литвой городе Советске Калининградской области. По данным ФСБ, 38-летний литовский шпион пытался собирать информацию о частях и подразделениях Балтийского флота, дислоцированных на территории российского эксклава. По данным ведомства, утечка сведений военного характера, которую готовил Матайтис, «могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства».

«В ходе судебного процесса Матайтис признал себя виновным, подтвердил факты своей вербовки, сбора и передачи иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну сведений», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградского областного суда.

В итоге преступник был приговорён к 13 годам колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания «капитан третьего ранга запаса» и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИА REGNUM уточняет, что Матайтис стал вторым литовским шпионом, задержанным в России в минувшем году. Напомним, в мае 2015 года ФСБ задержала в Москве офицера 2-го Департамента оперативных служб (военная разведка) Министерства охраны края Литвы Аристидаса Тамошайтиса. Не так давно, 4 апреля 2016 года, Тамошайтис был осуждён к 12 годам лишения свободы.