Архангельск, 13 апреля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. «Транспортно-пересадочные терминалы, которые стахановскими темпами строят на площади возле Морского речного вокзала в Архангельске, — это уродство и несоблюдение определенных архитектурных решений», — заявил на пресс-конференции главный прокурор области Виктор Наседкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство терминала у Морского-речного вокзала в Архангельске ведется вопреки Генплану

Напомним, споры вокруг скандальной стройки в Архангельске не утихают уже на протяжении двух лет. Есть судебные решения о приостановлении стройки, так как строительство ведется с нарушениями. Несмотря на все запреты и предостережения, застройщик строительство продолжает и не собирается останавливаться. Инвестор вложил уже около 300 млн рублей и готов сдать объект летом 2016 года.

«Заинтересованная сторона — застройщик — представляет эти терминалы как некое благо для жителей области и города. Упрекают органы прокуратуры в том, что мы заняли чисто бюрократическую позицию. На самом деле ситуация выглядит совсем по-другому. Мы не преследуем ничьих интересов, наша задача — соблюдение закона в регионе. Одно из главных нарушений при строительства данных объектов — загазованность. Я уже молчу и не вдаюсь в подробности соблюдения архитектурных решений. Застройщик старается всячески затянуть судебный процесс, постоянно предоставляя все новые и новые документы. Несмотря на все запреты, объект продолжают строить стахановскими темпами. Если дело дойдет до сноса объектов, застройщики будут кричать о том, что нарушены их материальные интересы. Однако, прокурором все предостережения объявлены», — сказал Наседкин.

Его заместитель Сергей Акулич добавил, что речь о сносе объектов пока не идет. По решению суда застройщик обязан в указанные сроки устранить имеющееся нарушения, в частности, подключение объектов к электросетям.

«В суде сейчас находится иск прокурора о том, что необходимо признать разрешение на строительство, которое дала мэрия Архангельска, незаконным. Но и речи не идет о сносе строений, а только об устранении нарушений. Например, даже документы по электросетям не соответствует действительности, то есть объект невозможно законно подключить к электросетям», — сказал Акулич.

Ближайшее заседание суда состоится уже 18 апреля этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, идея была подвергнута критике и горожанами, и областной властью. Одним из противников возведения павильона на данном месте выступал и главный архитектор Архангельской области Дмитрий Яскорский. «На мой взгляд, никакого капитального строительства на этой площади быть не может: это земля общего пользования, — рассказывал он. — Размещение на этой площади такого большого объекта неприемлемо с градостроительной точки зрения. В утверждённом 20 декабря 2013 года проекте планировки центральной части города Архангельска этого объекта — транспортно-пересадочного терминала — нет. Более того, эта территория обозначена как «территория в пределах красных линий», то есть это земли, на которых невозможно строительство капитальных объектов. На это наложен категорический запрет». Несмотря на противоречия, в январе 2015 года Октябрьский районный суд Архангельска вынес решение о том, что разрешение на строительство пассажирского терминала на площади у Морского речного вокзала полностью соответствует действующему законодательству.