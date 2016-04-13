Ярославль, 13 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Северная железная дорога просит Ярославскую область снизить тариф на пригородные пассажирские перевозки. Как сообщил депутатам региональной думы руководитель Северной пригородной пассажирской компании Александр Докукин, пассажиры предпочитают электричке более дешевые виды транспорта.

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Оплата по километражу оказалась невыгодной пассажирам дальних маршрутов: например, поездка в Данилов или Рыбинск на электричке обойдется дороже, чем на автобусе. В условиях сложной экономической ситуации и снижения доходов населения Северная пригородная пассажирская компания прогнозирует существенный спад пассажиропотока.

Выход перевозчик видит в снижении пассажирского тарифа. Но правительство Ярославской области не спешит поддержать эту инициативу — дело в том, что разницу придется компенсировать из регионального бюджета. Эту позицию поддерживают и региональные парламентарии.

«У нас возникает ряд вопросов: в какую сумму эта мера обойдется бюджету? Цифры нам никто не озвучил. Но областной бюджет в первую очередь должен решать социальные задачи, и содержание железной дороги не потянет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, член комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Неберт.

На заседании комитета 12 апреля перевозчику было рекомендовано поискать внутренние резервы для снижения собственных затрат — именно этот фактор оказывает существенное влияние на формирование тарифа на пригородные пассажирские перевозки.

«Мы предложили железнодорожникам поискать внутренние резервы: не надо сдавать самим себе в аренду подвижной состав, например. На это им и Антимонопольная служба указывала, отмечая, что дочерняя компания арендует у головной вагоны. Сдайте состав в безвозмездное пользование — вот и резервы. Этот вопрос поднимался еще осенью прошлого года. Но ничего до сих пор не решено», — отметил Александр Неберт.

По итогам заседания депутаты приняли решение о подписании соглашения о решении спорных вопросов между РЖД и правительством Ярославской области.

«Северная железная дорога в полном объеме выполняет все пассажирские перевозки по Ярославской области. Заключен договор с региональным правительством по рассрочке неплатежей на десять лет. Но есть определенные моменты, которые связаны с дальнейшим существованием пассажирских перевозок. Те три рубля за километр, которые определены на дальние расстояния, довольно накладны для бюджета. Сегодня мы на комитете признали, что соглашаемся с данным тарифом, но принимаем к сведению, что все перевозки по Ярославской области будут обеспечены железнодорожниками. Мы предложили региональному правительству рассмотреть и заключить договор, который охватывает весь год, а не только первый квартал, и наладить платежи, которые уже превращаются в задолженность перед железнодорожниками», — цитирует заместителя председателя Ярославской областной Думы Виктора Волончунаса сайт облдумы.