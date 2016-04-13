Москва, 13 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В театре «Школа современной пьесы» прошла церемония прощания с народным артистом РФ Альбертом Филозовым. 11 апреля на 79-м году жизни знаменитый актер скончался после продолжительной тяжелой болезни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Альбертом Филозовым в «Школе современной пьесы»

Церемония прощания длилась два часа, в роли ведущего выступил главный режиссер «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. На время траурных церемоний в театре, где актер проработал долгие годы, отменили запланированные спектакли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Ефремов на церемонии прощания с Альбертом Филозовым

Проститься с народным артистом РФ пришли сотни человек, среди которых родные, коллеги и поклонники таланта Филозова. Были зачитаны телеграммы с соболезнованиями от президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина. На церемонии присутствовал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Панихида закончилась продолжительными аплодисментами, которые не умолкали, пока гроб с телом актера не покинул театр. Альберта Филозова похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последние аплодисменты Альберту Филозову

Напомним, Альберт Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1955 году окончил школу-студию МХАТ. Служил в МДТ им. Станиславского, Театре им. Ермоловой, Театре на Таганке. С 1989 года был постоянно задействован в постановках «Школы современной пьесы». Помимо театральной работы, Филозов знаменит своими ролями в кино и телеспектаклях. Всего актер сыграл свыше 140 ролей. В 1983 году Альберту Филозову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1994 году — народного артиста Российской Федерации.