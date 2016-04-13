Лондон, 13 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Министерство иностранных дел Великобритании принят кот, он назначен на должность главного мышелова в здании министерства на улице Уайтхолл в Лондоне, сообщается в официальном Twitter кота Ларри — другого мышелова, в правительстве страны.

Twitter LarryTheCat Кот Ларри

Кот по кличке Палмерстон принят на службу в дипломатический корпус Её Величества фактически с улицы — его подобрали и отдали в приют Battersea.

9-летний кот Ларри «назвал» это назначение «классической тактикой отвлечения внимания».

Теперь в Twitter кота Ларри проводится голосование, в котором подписчики должны решить, кто в стране главный мышелов — Ларри или Палмерстон. Пока в голосовании лидирует мышелов кабмина Великобритании.