Москва, 13 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) возмущен тем, что от эфира не отстранен певец Леонид Агутин на основании заявления в шоу «Голос», передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. «Есть такой певец и исполнитель, судья довольно хороший Леонид Агутин, который в одном из этапов, я это хорошо запомнил, конкурса сказал: я не могу взять вас в свою команду, потому что вы поете песни на русском языке», — отметил Диденко.

Цитата из телешоу «Голос». Реж. Ильдус Курмалеев. Первый канал. 2015. Россия Леонид Агутин

«Можно поднять этот выпуск, это сказано человеком в эфире государственного канала в прайм-тайм время», — указал депутат.

«Как можно продолжать давать ему эфир? Хороший исполнитель, много у него поклонников, много хороших песен. Но как с таким мировоззрением можно предоставлять человеку возможность выступать?» — возмущен парламентарий.

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