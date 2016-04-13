Москва, 13 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Агентство WADA (Всемирное антидопинговое агентство) подошло к проблеме мельдония не по формальному признаку, а продемонстрировало желание разобраться в ситуации. Об этом говорится в сообщении Минспорта Российской Федерации.

delo.si Много мельдония

«Министерство спорта РФ поддерживает и приветствует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за то, что оно подошло к проблеме мельдония не по формальному признаку — немедленного наказания всех спортсменов, а продемонстрировало желание разобраться в ситуации, начав исследования, уточняющие особенность выведения мельдония из организма спортсменов», — отмечается в сообщении.

Министерство спорта РФ напоминает, что Всемирное антидопинговое агентство по итогам промежуточных результатов исследования направило рекомендации всем антидопинговым организациям, «позволяющие принять справедливые решения, основанные на степени реальной вины спортсмена».

«Тем самым ВАДА продемонстрировало беспристрастность и объективный подход в борьбе с допингом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля WADA сообщило, что допустимым содержанием мельдония в допинг-пробе спортсмена является концентрация менее 1 микрограмма. Проба должна быть взята до 1 марта 2016 года. Такие случаи будут считаться аналогичными со случаями применения препарата до 1 января 2016 года.

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