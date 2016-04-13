Калуга, 13 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. 408 десятиклассниц из Обнинска Калужской области впервые будут привлечены на учебные сборы, которые ежегодно проводятся Управлением общего образования в качестве практики по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщила сегодня, 13 апреля, корреспондент ИА REGNUM начальник Управления общего образования наукограда Татьяна Волнистова.

znamkaluga.ru 408 десятиклассниц из Обнинска впервые будут привлечены на учебные сборы,

«В ДОСААФ они изучат теорию и практику огневой подготовки, а также пройдут курс первой медицинской помощи. У нас с прошлого года введена обязательная сдача ГТО, которая предполагает и сдачу нормативов по огневой подготовке», — сказала Волнистова.

Учебные сборы будут проводиться кустовым методом на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. За 5 дней подростки пройдут подготовку по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с выходом на различные предприятия и в учреждения города. В программу также входит огневая подготовка (теория и практика) на базе ДОСААФ и строевая подготовка и занятия по основам военного дела.

Провести занятия педагогам помогут сотрудники ДОСААФ, воинской части №3382, учебного центра ВМФ, специалисты МЧС, медики.

В последний день сборов — 29 апреля — на обнинском стадионе «Труд» будущие защитники Отечества покажут, чему они научились. Там пройдут спортивные соревнования и конкурсы.