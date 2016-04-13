Десятиклассницы из калужского Обнинска сдадут огневую подготовку
Калуга, 13 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. 408 десятиклассниц из Обнинска Калужской области впервые будут привлечены на учебные сборы, которые ежегодно проводятся Управлением общего образования в качестве практики по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», сообщила сегодня, 13 апреля, корреспондент ИА REGNUM начальник Управления общего образования наукограда Татьяна Волнистова.
«В ДОСААФ они изучат теорию и практику огневой подготовки, а также пройдут курс первой медицинской помощи. У нас с прошлого года введена обязательная сдача ГТО, которая предполагает и сдачу нормативов по огневой подготовке», — сказала Волнистова.
Учебные сборы будут проводиться кустовым методом на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. За 5 дней подростки пройдут подготовку по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с выходом на различные предприятия и в учреждения города. В программу также входит огневая подготовка (теория и практика) на базе ДОСААФ и строевая подготовка и занятия по основам военного дела.
Провести занятия педагогам помогут сотрудники ДОСААФ, воинской части №3382, учебного центра ВМФ, специалисты МЧС, медики.
В последний день сборов — 29 апреля — на обнинском стадионе «Труд» будущие защитники Отечества покажут, чему они научились. Там пройдут спортивные соревнования и конкурсы.