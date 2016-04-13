Москва, 13 апреля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вечером 13 апреля будет допоздна готовиться к прямой линии, которая состоится 14 апреля в 12:00 мск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Путин будет готовиться, запрашивая необходимую ему для ответов на вопросы граждан РФ информацию. Каких-либо публичных мероприятий на 13 апреля не запланировано, подчеркнул он. Кроме того, «рядом с телефоном» накануне «прямой линии» стараются «сидеть все».

«Президент разбирается с массивом, который поступает по самым разным каналам», — сказал Песков. О пояснил, что при составлении запроса у экспертных подразделений администрации президента и у членов правительства РФ Путин вычленяет основные блоки тем, которые затрагивают граждане в своих обращениях.

Что касается вопросов, Песков добавил, что среди них есть как острые постановки проблем, так и более философские. Есть и конкретные просьбы о помощи.