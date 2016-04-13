Москва, 13 апреля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий порядок эвакуации машин, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Владимир Сысоев, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. Депутат предлагает уточнить, что моментом начала перемещения считается момент начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения на спецстоянку. «Такой подход позволить унифицировать региональное законодательство и правоприменительную практику и исключить нарушение прав граждан в ходе задержания транспортного средства», — уверен он.

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Автор обратил внимание на то, что отсутствует единая как законодательная, так и правоприменительная практика в различных регионах, касающаяся установления размера и порядка оплаты расходов на перемещение и хранение транспортных средств.

Учитывая, что задержание транспортных средств относится к мерам производства по делу об административном правонарушении, а по существу является принудительной мерой, такая ситуация влечет за собой нарушение прав граждан в ходе административного производства, полагает депутат. «Исключить возможность противоречивой практики и закрепить гарантии соблюдения прав граждан в ходе административного задержания представляется возможным только путем уточнения в статье 27.13 понятия «перемещение» либо установления четкого и однозначно трактуемого момента начала перемещения», — пояснил он.