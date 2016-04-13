Москва, 13 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Самый экономичный ремонт дорог в стране производится во Владимире, Кызыле, Абакане и Назрани. Самая высокая цена капитального ремонта квадратного метра дорожного покрытия — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Тюмени. Такие данные приводятся в рейтинге самых дорогих и самых дешевых дорог, составленном дорожной инспекцией ОНФ на основании стоимости ремонта и капремонта дорог, сообщается на сайте «фронтовиков».

Иван Шилов ИА REGNUM Ремонт дорог

В релизе отмечается, что в ряде регионов стоимость квадратного метра сильно разнится. Например, в Саранске средняя стоимость ремонта на проверенных участках составляет 792 руб. за 1 кв. метр, а в Нижнем Новгороде — уже 2531 руб. за 1 кв. метр. Сведения складывались из цифр, указанных в сметах на сайте госзакупок. «Фронтовики» предполагают, что разница стоимости может быть связана с тем, что «под видом ремонта проводят капитальный ремонт, для того чтобы уйти от стадии согласования проектов».

Говоря об эффективности, в ОНФ выделяют такие параметры, как стоимость ремонта дороги и гарантийный срок. Так, например, в Саранске, который оказался на втором месте рейтинга по эффективности, стоимость ремонта оказалась невысокой и составила 792 руб. за 1 кв. метр. «Установлена пятилетняя гарантия, при этом качество проводимого ремонта — на достаточно высоком уровне. А в Канске, который находится на третьем месте рейтинга по эффективности, стоимость ремонта ниже, однако гарантия дается всего на три года», — отмечается в релизе.

Эксперты отметили, что Калининград, несмотря на высокое качество работ и хороший гарантийный срок (пять лет), находится на 59 месте рейтинга по эффективности из-за высокой цены ремонта (3,767 тыс. за 1 кв. метр). А самый дорогой ремонт — в Тюмени (11,245 тыс. руб.), при этом качество выполненных работ — «на достаточно высоком уровне, а гарантия составляет четыре года». По эффективности проводимого ремонта город занимает 71 место.

Последние места в рейтинге по эффективности занимают такие города, как Владивосток, Якутск и Ханты-Мансийск. «Здесь также высокая цена за ремонт и не лучшее качество проводимых работ», — сообщается в релизе.

Эксперты отметили, что стоимость ремонтных работ различается и по федеральным округам. Так, в Поволжье самый дешевый квадратный метр дороги был зафиксирован на улицах Котовского, Ушакова и Парижской Коммуны в Чебоксарах (648 руб.) и на ул. Рябикова в Ульяновске (632 руб.). Дороже всего ремонт дороги в ПФО обошелся в Чебоксарах — на улице Композиторов Воробьевых (14 тыс. 182 руб. за 1 кв. м.).

В рамках инспекции ОНФ, проходившей с июля по декабрь 2015 года, эксперты оценили состояние дорог, а также инфраструктуры возле больниц и школ в 130 городах 82 субъектов, проехав более 60 тыс. км.