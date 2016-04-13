Лондон, 13 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Первый кадр из четвертого сезона сериала «Шерлок» появился в Сети. Он опубликован одним из авторов телесериала, сценаристом и актером Марком Гэтиссом в своем «Твиттере».

Цитата из т/с «Шерлок». реж Пол МакГиган. 2010 — 2016. Великобритания, США Шерлок и Ватсон

В кадре главный герой в исполнении Бенедикта Камбербэтча смотрит в окно, стоя спиной к зрителям. Изображение сопровождается подписью «Back!», что можно понимать как «назад».

В новом сезоне популярного телесериала главные роли сыграют хорошо знакомые поклонникам этого шоу Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Один из эпизодов четвертого сезона снят режиссером Рэйчел Талалэй. Это первый случай в истории сериала «Шерлок», ранее все эпизоды снимали только мужчины.

Сообщается, что премьера четвертого сезона сериала «Шерлок» состоится в январе 2017 года.