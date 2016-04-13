Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Петербург остается оплотом российской государственности, а жители северной столицы настроены очень патриотично. Об этом он сообщил 13 апреля в ходе отчета перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Полтавченко в Заксобрании Петербурга

«Барометр общественного мнения в Петербурге четко указывает на патриотизм», — сказал градоначальник. По его словам, прошлой осенью многие петербургские призывники впервые пожаловались, что их не отправили в войска из-за перевыполненного плана призыва.

«По-другому и быть не может в городе, который на рубеже двух тысячелетий сохранил ген русской государственности и дал стране целую когорту его носителей во главе с президентом России», — заметил Георгий Полтавченко.

В прошлом году Смольный потратил из бюджета города в 14 раз больше денег на патриотическое воспитание молодежи, чем в 2010 году. Полтавченко упомянул такие акции, как «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и шествие «Бессмертного полка» на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению губернатора, десятилетие «нулевых» годов для Петербурга было исключительно успешным, поэтому можно было предположить, что в последующие годы город будет терять людей, пространства, деньги и перспективы. «А он, всё это, по большей части, наоборот, приобретал», — подчеркнул губернатор.

Он убежден, что последние пять лет Петербург пережил без потрясений благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной властей, за что и поблагодарил депутатов.

«В каждом из нас, какие бы мы посты ни занимали и каких бы взглядов ни придерживались, живет истинный петербургский дух. Мы едины петербургским духом. И пока это так, нас не победить», — заключил Георгий Полтавченко.