Москва, 13 апреля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Доля перевозок на внутренних авиалиниях выросла по итогам 2015 года на 10% и составила 57%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 13 апреля глава Минтранса Максим Соколов на «правительственном часе» в Госдуме.

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«2014−2015 годы стали рекордными по числу перевозок пассажиров российской гражданской авиации — ежегодно перевозилось более 90 млн человек», — сказал он. При этом закрытие воздушного сообщения с Украиной, Турцией и Египтом, уход с рынка компании «Трансаэро» оказали влияние на отрасль, «хотя и не такое значительное и негативное, как можно было ожидать», отметил Соколов. «Объем перевозок сократился порядка на 1%», — сказал министр.

Соколов отметил успешность обеспечения доступности транспортных услуг на социально значимых маршрутах. «Удалось перевезти с господдержкой за год 1,5 млн пассажиров, всего субсидировалось порядка 300 маршрутов, на эти цели было выделено более 9 млрд рублей из бюджета», — сказал он.

«По итогам года на долю перевозок на внутренних авиалиниях приходится 57% от авиационного трафика, совсем недавно было 47%. Всего на внутренних авиалиниях было перевезено более 52 млн человек, что на 14% больше, чем в 2014 году. Также на 6% вырос объем перевозок на местных линиях», — сообщил министр.