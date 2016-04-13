Краснодар, 13 апреля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В кубанской столице страховщики продолжают нарушать права автовладельцев. Как показала прокурорская проверка, в частности, страховые компании не занимаются организацией надлежащей работы по заключению договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства 13 апреля.

strahovkarf.ru Полис ОСАГО

На сегодня из-за сокращения количества представительств и страховых агентов в действующих офисах страховых компаний гражданам приходится отстаивать огромные очереди. Надзорное ведомство видит в этом вину самих страховщиков и просит суд признать незаконным их бездействие в данной ситуации. Существует и проблема с отсутствием бланков полисов ОСАГО. Именно на этом основании владельцам транспорта отказывают выдать соответствующий документ, при этом, как ответили в прокуратуре, компании в полном объеме продолжают страховать строения и имущество, а также граждан от несчастных случаев. Подобные факты выявлены в четырех офисах, расположенных в Западном округе Краснодара.

Кроме того, страховщики продолжают навязывать дополнительные услуги, имеют место случаи игнорирования страховыми организациями требований действующего законодательства, попытки получить дополнительную выгоду с водителей, фактически находящихся в безвыходной ситуации. Подобные факты до сих пор не искоренены, а права граждан, в том числе социально-незащищенных, оказываются нарушены.

Прокуратура просит Южное главное управление Центрального банка РФ проверить законность деятельности страховых организаций Западного и Прикубанского округов Краснодара, а также рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, дел об административных правонарушениях за необоснованные отказы и навязывание допуслуг при заключении договоров по ОСАГО.

Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам продажи на улице Лизы Чайкиной, напротив здания МРЭО ГИБДД по обслуживанию Краснодара и Динского района, поддельных полисов ОСАГО. Соответствующие обращения поступили в прокуратуру от граждан. Была проведена проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы. Человек, торговавший поддельными документами, пока не установлен. Дело могут возбудить по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 80% страховых компаний навязывают дополнительные услуги на суммы от 1 тыс. до 10 тыс. руб., в 70% компаний присутствуют очереди более чем в 100 человек. Такие выводы сделали местные «фронтовики» по результатам мониторинга выдачи полисов ОСАГО страховыми компаниями региона.