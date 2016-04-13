Москва, 13 апреля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. За март 2016 года в России было продано 3,9 тысяч новых грузовых автомобилей, что на 1,3% меньше, чем год назад, сообщает «Автостат».

gruzovoy.ru KAMAZ

На первом месте российского рынка продолжает оставаться отечественный производитель KAMAZ, занимающий более 40% объёма. За последний год KAMAZ нарастил объёмы продаж на 30%. Второе место остается за другим отечественным брендом GAZ, прибавившим за год 16,3% продаж. Ural, за год прибавивший 30,3% к реализации, замыкает тройку лидеров.

В лидирующей пятерке российского рынка новых грузовых автомобилей находятся еще белорусский MAZ и германский MAN.

Напомним, что показатели первого квартала 2016 года показывают падение российского рынка грузовиков на 23,7% по сравнению с прошлым годом.