Калуга, 13 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Между правительством Калужской области, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» 12 апреля в Москве было подписано соглашение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в пресс-службе правительства Калужской области, по итогам подписанного соглашения в 135 населённых пунктах региона установят точки доступа к высокоскоростной сети Интернет и в 92 — будет проведена модернизация уже имеющихся линий связи.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов, в частности, о строительстве оптоволоконных линий связи в малые поселения.

По информации министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, сегодня в деревнях и селах наблюдается цифровое неравенство, при котором не все жители имеют доступ к скоростному интернету. Достигнутые договоренности позволят устранить эту проблему.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул заинтересованность региона и гарантировал поддержку в решении технических вопросов, связанных с землепользованием и энергообеспечением. Он отметил: «У нас уже есть первый опыт сотрудничества с «Ростелекомом» в ликвидации цифрового неравенства. Полтора года назад мы подписали соглашение, реализация которого позволила подключить к сети интернет около полутора тысяч объектов, почти 500 населённых пунктов, более 100 предприятий, детские сады, школы, библиотеки. Теперь мы добираемся до малонаселенных пунктов. Опыт на первом этапе показал, что мы можем сотрудничать, убирая бюрократические препоны».

Калужский губернатор также обратил внимание на то, что реализация этого проекта существенно повысит привлекательность жизни в отдалённых населённых пунктах региона. «Ведь сейчас интернет — первый вопрос на селе. Значимость сегодняшнего соглашения даже не надо пытаться переоценить, с каждом годом его актуальность будет только повышаться и повышаться. Мы работаем на опережение», — подчеркнул Анатолий Артамонов.