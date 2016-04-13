Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко убежден в успешности городской антикризисной программы. Об этом он заявил 13 апреля в ходе отчета перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Смольный

«Мы не знаем точно и четко, как будет развиваться ситуация дальше, но, по крайней мере, Петербург не откатится так далеко, как в прошлый кризис», — заявил Полтавченко.

Он подчеркнул, что по итогам 2015 года обрабатывающая промышленность Петербурга, которая сильно пострадала из-за кризиса 2008−09 годов, выстояла, а ее доля в общей структуре городских инвестиций даже увеличилась.

Кроме того, по словам Полтавченко, при значительном падении промышленного производства численность сотрудников промышленных предприятий сократилась лишь на десятые доли процента.

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Губернатор пояснил, что город продолжит поддерживать экспортеров — таких компаний в Петербурге более двухсот. Смольный намерен помогать этим предприятиям с расходами на транспортировку продукции и с выплатой процентов по кредитам, взятым по экспортным контрактам.

Доля Петербурга в общем объеме производства автомобилей в России за прошлый год увеличилась с 21,9% до 25,6%, а городской кластер радиоэлектроники в 2015 году почти удвоил производство радио‑ и телевизионной передающей аппаратуры. Растет и фармакологический кластер Петербурга. Объем его продукции за 5 лет вырос в 2,6 раза, а его доля в общероссийском производстве лекарств — с 11,5% до 18%.

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Губернатор также прокомментировал сокращение прямой финансовой поддержки малого бизнеса: по его словам, в этом решении состоит политика правительства по повышению эффективности и адресности помощи. В частности, значительная часть городской антикризисной программы направлена на поддержку «законопослушных предпринимателей», предусматривает льготы бизнесменам, которые платят высокую белую зарплату, а также снижение ставки для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения.

«Сейчас поручил просчитать экономический эффект от снижения ставки для тех, кто использует второй способ «упрощенки» и платит налоги только с дохода», — добавил Полтавченко. По его данным, в городе работают более 400 тыс. малых и микропредприятий, которым удалось сохранить свое дело даже в условиях дорогих кредитов. Смольный за пять лет выдал микрозаймов и поручительств таким фирмам на 11 млрд рублей, что позволило привлечь более 30,5 млрд кредитных ресурсов.

В основной капитал Петербурга в 2015 году было привлечено инвестиций на 521,3 млрд рублей. В абсолютных цифрах уменьшение составило 2 млрд рублей, но, по словам губернатора, в этом виновата инфляция в 11%.