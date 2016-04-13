Ярославль, 13 апреля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославской области наблюдается отток инвестиций. Больше всего финансов ушло из строительной сферы. Об этом 12 апреля сообщил директор регионального департамента по инвестиционной политике Андрей Золотовский.

«Конкуренция за инвестиции высокая, как внутри страны, так и внутри региона. Объем инвестиций в 2014 в Ярославской области составил 88 млрд рублей, по 2015 году Росстат пока обозначил показатель в 67 млрд рублей», — пояснил Андрей Золотовский.

Между тем депутаты Ярославской областной Думы, члены комитета по экономической политике считают причиной сложившейся ситуации недостаточную работу департамента. Они отмечают, что в настоящее время инвестиционная деятельность областного правительства не обеспечивает уровня, заявленного в стратегии развития Ярославской области.

«По темпам роста Ярославская область сейчас — одна из самых последних, а раньше мы всегда были в первых рядах!», — подытожил заместитель председателя регионального парламента Евгений Заяшников.

Обсуждая инвестиционную деятельность правительства области, депутаты обратили внимание на отсутствие целевых программ, направленных на привлечение инвестиций, отсутствие институтов развития, невнимание к расширению инфраструктуры.

«Мы услышали, что сегодняшняя задача — сохранение нынешних инвесторов. А как привлекать новых? Нет показателей, по которым можно было бы ориентироваться, как проходит процесс привлечения инвестиций. Я считаю, что у нас в области это направление не работает», — сказал председатель комитета Александр Кучменко.

В качестве позитивных тенденций в работе по привлечению инвестиций областное правительство считает соглашение, подписанное в прошлом году в Сочи, по строительству в регионе ОРЦ на 2 млрд рублей и успешные переговоры с китайском компанией, которая подыскивает большие площади для организации производства по сборке строительной техники. Однако основными сложностями в реализации всех планов остаются недостаточная квалификация кадров и низкая производительность труда.

«Нам нужна внятная программа подготовки кадров, которая соответствует нуждам приоритетных отраслей промышленности. Нужно качественное прогнозирование. У нас нет качественных системных подходов по привлечению инвесторов: мы многократно отстаем от других регионов. У них нет полезных ископаемых, нефти, газа, но инвесторов они успешно привлекают», — высказал свою позицию Иван Парамонов.

Депутаты настаивают на том, что региональному правительству необходимо разработать программу по развитию кадрового потенциала в Ярославской области, а также актуализировать работу технопарков и поторопиться с созданием регионального транспортного перевалочного узла с логистическим центром. Кроме того, нужно проработать с контролирующими структурами вопросы создания благоприятных для инвесторов условий.